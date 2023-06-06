براتب زهيد.. نجم الدوري الإنجليزي يقترب من مزاملة كريستيانو رونالدو

الكشف عن الراتب المعروض على زميل كريستيانو المحتمل

يجذب الدوري السعودي حاليًا العديد من الأسماء في عالم كرة القدم؛ آخر الموقعين كان الفرنسي كريم بنزيما بعد كريستيانو رونالدو الذي قد يزامله الإيفواري ويلفريد زاها.

وانضم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد التاريخي، إلى النصر السعودي بداية العام بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد.

وانضم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، رسميًا إلى الاتحاد السعودي بعد إعلان ريال مدريد رحيله عن النادي قبل يومين. ويُقال إن كريم سيتقاضى 200 مليون يورو سنويًا أو أقل قليلًا.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس الإنجليزية أن مهاجم كريستال بالاس، الإيفواري ويلفريد زاها قد يكون بين المنضمين للدوري السعودي.

وينتهي عقد زاها، 30 سنة، مع ناديه الإنجليزي بنهاية الموسم الحالي، ووفقًا لشبكة سكاي فإن المهاجم الإيفواري قُدم إليه عرضًا من النصر السعودي براتب سنوي يبلغ 15 مليون جنيه استرليني.

ويتقاضى ويلفريد مع بالاس ما يعادل 6760000 جنيه استرليني في السنة أي نصف ما عُرض عليه من النصر تقريبًا.