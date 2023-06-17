ما هو راتب حكيم زياش في النصر؟ وما العرض المقدم له؟

اقترب نادي النصر، من التعاقد مع النجم المغربي حكيم زياش، جناح تشيلسي الإنجليزي؛ لتدعيم هجوم الفريق الأول لكرة القدم، في الموسم الرياضي الجديد 2023-2024.

النصر حصل على ترحيب من زياش - حسب تقارير عالمية -؛ للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الصيف الحالي؛ حيث يعمل النادي حاليًا على حسم الصفقة، مع العملاق الإنجليزي.

النجم المغربي يرتبط بعقد مع تشيلسي، حتى 30 يونيو 2025؛ حيث كان قد انضم إلى صفوف الفريق الأول في صيف 2020؛ مسجلًا 14 هدفًا وصانعًا 13 آخرين، خلال 107 مباريات في مختلف المسابقات.

ما هو راتب حكيم زياش المرتقب في النصر؟

حسب الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، سيحصل حكيم زياش، على راتب سنوي من نادي النصر، يُقدر بـ30 مليون يورو؛ في حال إتمام الصفقة بنجاح.

وأعلن جاكوبس عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن العالمي، سيمنح زياش، مكافآت وحوافز مالية أخرى؛ بخلاف هذا الراتب الثابت.

ما العرض المقدم من النصر إلى حكيم زياش؟

من المرجح أن يوقع النجم المغربي، على عقود تربطه بالفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ لمدة 3 سنواتٍ قادمة، حتى 30 يونيو 2026.

وانتقال حكيم المرتقب إلى النصر؛ يأتي بعد أن كان اللاعب قريبًا للغاية من الانضمام إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي؛ وفقًا لـ"جاكوبس".

وأشار الإعلامي الرياضي، إلى أن تأخر إرسال أوراق الصفقة، عطل انتقال زياش إلى فريق العاصمة الفرنسية، في يناير الماضي؛ ليتحوّل مستقبله بشكل كبير في الصيف الحالي؛ من خلال اقترابه من النصر، على الرغم من عدم التوقيع الرسمي - حتى الآن -.