راتب جنوني .. 45 مليون سببًا لسعادة وتألق هالاند في مانشستر سيتي

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يعيش المهاجم النرويجي إرلينج هالاند واحدة من أفضل فتراته المهنية مع مانشستر سيتي، تجعل بدايته مع النادي الإنجليزي هذا الموسم قمة في السعادة.

ولكن بغض النظر عن السعادة القادمة من الأهداف والانتصارات، هناك نوع آخر يأتي عن طريق الحساب البنكي لهالاند الذي يدخله حوالي 900 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

"جول" سبق أن كشف عن بعض التفاصيل الخاصة بعقد هالاند مع سيتي بعد انتقاله للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدم وجود أي بند يسمح له بالانتقال لريال مدريد كما أشيع بمختلف الصحف.

راتب مهاجم سيتي الجديد المعروف يصل إلى 20 مليون يورو سنويًا بعد الضرائب ودون احتساب الإضافات، ولكن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت عن راتبه بالحوافز والإضافات المضمونة.

كم يبلغ راتب هالاند مع سيتي؟

أكدت الصحيفة أن صاحب الـ22 سنة الذي انتقل من بوروسيا دورتموند مقابل 51 مليون استرليني، يحصل على راتب يجعله الأغلى في الدوري الإنجليزي.

وأوضحت أن سلسلة المكافآت المضمونة تجعل راتبه يزيد إلى أكثر من 850 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، ويأتي ذلك بسبب قيام سيتي بمحاولة إغراء اللاعب ماليًا بأقصى شكل ممكن بسبب المنافسة الشرسة من ريال مدريد وبايرن ميونخ وبرشلونة لضمه.

وبفضل هذه المكافآت المباشرة، من المتوقع أن يحصل هالاند على مبلغ لا يقل عن 45 مليون جنيه استرليني سنويًا، مما يعني زيادة تفوق راتبه الأساسي في العام بـ25 مليونًا.

ومنحت القيمة المنخفضة التي دفعها سيتي للتعاقد مع اللاعب من دورتموند بسبب الشرط الجزائي بعقده السابق مع النادي الألماني، في منح النادي الإنجليزي الأريحية لإعطاء هالاند هذا الراتب الضخم.

كيف تبدو بداية هالاند مع مانشستر سيتي؟

المهاجم الشاب خطف الأنظار بقوة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، حيث سجل هاتريك 3 مرات كان آخرهم في ديربي مانشستر بالفوز على مانشستر يونايتد 6/3 الأحد الماضي.

ونجح هالاند في تسجيل 14 هدفًا في 8 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي، ولو سار بنفس المعدل حتى نهاية البطولة قد يتخطى الـ50 هدفًا بالموسم.

وفي آخر ظهور له مع الفريق الإنجليزي، تمكن النرويجي من التسجيل مرتين في شباك كوبنهاجن الدنماركي ليقود سيتي للفوز بخماسية نظيفة في دور المجموعات لدوري الأبطال.