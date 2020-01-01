راتب بيل يقتل حلم مورينيو في ضمه

يبدو أن رحلة جاريث بيل في ريال مدريد ستتواصل لسنوات قادمة!

يبدو أن جوزيه مورينيو لن يحقق مراده هذا الصيف، حيث أنه لا أحد يستطيع أن يدفع لجاريث بيل الراتب الذي يحصل عليه في ريال مدريد.

وكان بيل قد ارتبط بالعودة إلى توتنهام خاصة مع وجود جوزيه مورينيو الراغب في الحصول على خدماته وإعادته إلى فريقه القديم.

ولكن، رغم ذلك فيبدو أن رحلة بيل في ريال مدريد ستتواصل في الفترة المقبلة رغم كل ما حدث بينه وبين الجماهير والمدرب زين الدين زيدان.

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وقالت صحيفة آس الإسبانية إن الشائعات حول اهتمام توتنهام بخدمات جاريث بيل تزداد في الأيام الأخيرة، ولكن ذلك سيكون صعبًا بسبب راتب النجم الويلزي.

وأوضحت المصادر المقربة من بيل أنه لن يتغير شيء في الصيف الحالي حيث أن النجم الويلزي سعيد في ريال مدريد ويريد استكمال مسيرته هناك.

ويتبقى في عقد بيل مع ريال مدريد عامان ويتقاضى كراتب صافٍ حوالي 17 مليون يورو سنويًا، ويكلف خزائن الفريق الملكي حوالي 30 مليون يورو سنويًا.

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يذكر أن جاريث بيل قد تفنن في استفزاز جماهير ريال مدريد بحركاته الغريبة في مباريات الدوري الإسباني فضلًا عن طلبه من زيدان ألا يلعب أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.