"أنا محطمة للغاية وأشعر بالخجل"

أعلنت الإنجليزي كايلي ماكدونالد لاعبة ستوك سيتي، فتح حملة جمع تبرعات، لتمويل عملية الركبة التي يجب أن تخضع لها، والتي تقدر قيمتها بـ20 ألف جنيه إسترليني.

وأصيبت ماكدونالد بتمزق في الرباط الصليبي الجانبي الأمامي والشريط المفصلي للركبة، وهي إصابة خطيرة دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار، بعدما وجدت نفسها على قائمة الانتظار لإجراء عملية جراحية.

وقالت كايلي في رسالة: "أنا حاليًا بدون عمل، وغير قادرة على المشي، لا أستطيع كسب المال وأتحمل عبء دفع فواتيري.. أشعر بالخجل من اضطراري إلى اللجوء إلى إنشاء تمويل جماعي حتى أتمكن من دفع تكاليف العملية، ولكن ليس لدي خيار آخر".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "من المحزن جدًا أن أقول إنه عندما اعتقدت أن كرة القدم النسائية ستتجه أخيرًا إلى مكان ما، تلقيت أسوأ الأخبار، سيتعين علي الانضمام إلى قائمة انتظار هيئة الخدمات الصحية الوطنية لإجراء عملية جراحية بعد الإصابة التي تعرضت لها أثناء لعب مباراة في الدوري لفريقي".

وتابعت: "الإصابة دمرتني جسديًا وعقليًا لدرجة أن الأمر استغرق أسبوعين ونصف بعد إجراء الفحص الطبي ليشرح لي إصابتي. اتضح أنه بالإضافة إلى تمزق الرباط الصليبي الأمامي، تم إخباري الآن أيضًا بأنني أعاني من إصابة عالية في الرباط الصليبي الأمامي، وتمزق الوتر المأبضي وكسرت ركبتي".

وتابعت كايلي: "أنا الآن في أسبوعي الرابع بعد الإصابة ولا يوجد جديد. يجب أن أدفع مقابل استشارة استشاري خاص (وهو أمر مكلف للغاية)، على أمل أن يتمكن من فحص ركبتي وإجراء العملية في الوقت المناسب، عانيت ذهنيًا أكثر من جسديًا بسبب هذه الإصابة، خاصة أنها ستنهي مسيرتي الكروية حتمًا".

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن رسالة اللاعبة وجدت تعاطفًا كبيرًا، ويوجد بالفعل العديد من المتابعين المهتمين بمساعدة كايلي.