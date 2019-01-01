رابيو يقترب من يوفنتوس بعد الموافقة على شروط النادي

يوفنتوس أصبح قريباً من التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان

فيسبوك تويتر بلال محمد

أفادت تقارير صحفية، إلى أن متوسط ميدان باريس سان جيرمان أدريان رابيو، وافق على شروط الانتقال المجاني إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.

ووفقاً للتقارير فإن اللاعب الفرنسي سيوقع على العقد لخمس سنوات قادمة، مع راتب سنوي قيمته 7 مليون يورو في الموسم.

بالإضافة إلى أن إدارة السيدة العجوز، مستعدة لدفع 10 مليون يورو للاعب عند انتقاله، كرسوم تسجيل.

الفرنسي صاحب الـ 24، خارج حسابات فريقه منذ ديسمبر الماضي، حيث خرج باستمرار من قائمة الفريق، ولم يشارك منذ ذلك الحين.

وارتبط اسم رابيو بالانضمام إلى صفوف مانشستر يونايتد، ولكنه يفضل الانتقال إلى السيدة العجوز، لتدعيم متوسط ميدان بطل الدوري الإيطالي.

أحرز هدف ⚽

صنع هدف 🅰️

حصل على جائزة رجل المباراة 🏅✅



مباراة رائعة من لاعب مانشستر يونايتد مع منتخب بلاده تشيلي 🇨🇱 أمام اليابان 🇯🇵 في كوبا أمريكا، رأينا فيها نسخة سانشيز "أرسنال" وليس "مان يونايتد".👌 pic.twitter.com/ZChCvLrFVm — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 18, 2019

الجدير بالذكر أن رابيو لعب مع باريس سان جيرمان لعب 14 مباراة بالموسم المنصرم في الدوري سجل خلالها هدفين وصنع هدفاً وحيداً.