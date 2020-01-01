رابيو يغلق الباب في وجه من يريدون التعاقد معه

لاعب يوفنتوس سعيد مع السيدة العجوز

أكد أدريان رابيو، لاعب يوفنتوس الإيطالي أنه يشعر بالرضا مع فريقه، مشيراً إلى أنه يعتقد أن عام 2020 سيكون عاماً إيجابياً له مع السيدة العجوز.

وارتبط اسم رابيو بالخروج من صفوف يوفنتوس، بعد ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للمدرب ماوريسيو ساري.

ولكن شارك اليوم رابيو، في فوز فريقه على كالياري بأولى مباريات يوفنتوس لعام 2020 في الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

وقال رابيو في تصريحات صحفية: "صحيح عام 2019، كان جيداً جداً بالنسبة لي، لقد عملت بجهد وانضممت إلى يوفنتوس، وأعتقد أن العام الجديد سيكون إيجابياً".

وواصل: "أشعر أنني بحالة جيدة بدنياً، أنا أتابع التدريبات، وأشعر بالرضا هنا في الفريق، لا يوجد لدي أي مشكلة في أي مركز ألعب به أنا تحت تصرف المدرب".

وأتم تصريحاته قائلاً: "الدوري الإيطالي ليس بالأمر السهل، ولكن أنا أعرف كيف أتكيف مع تلك البطولات".

يوفنتوس يرفض محاولة إيفرتون لضم رابيو

يوفنتوس، حاليا يتصدر جدول الدوري الإيطالي بصورة مؤقتة برصيد 45 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني سيلعب مع نابولي.

جدير بالذكر أن رابيو شارك هذا الموسم مع يوفنتوس في 13 مباراة بمختلف المسابقات، دون أن يسجل أو يصنع أي أهداف.