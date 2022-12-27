رابيو: مبابي يغير "نبرة صوته" مع الإعلام وهو الأخ الأكبر المثالي

أدريان رابيو ينزعج من رؤية مقابلات مبابي مع الإعلام

كشف أدريان رابيو عن الموقف الوحيد الذي يجعله غاضبًا من مواطنه كيليان مبابي، عندما يتحدث الأخير مع وسائل الإعلام، كما أوضح أنه يراه "أخ أكبر" لامتلاكه تلك الموهبة.

إذ يعتقد أدريان أن مبابي يغير نبرة صوته حينما يتحدث مع الإعلام، لأنه يحاول التحدث بجدية وهو الأمر الذي يعطيه القبول والقدرة الجيدة للتعبير.

وعن ذلك، قال رابيو في تصريحات نقلتها "RMC": "كيليان مبابي، يزعجني عندما يغير صوته في مقابلة، عندما نكون معًا، يتحدث بشكل طبيعي، ولكن عندما نشاهد المقابلة، يتغير.. لا أعرف لماذا، إنه يغير صوته وهو أمر مزعج ومجهد، أعتقد أن الجميع لاحظ ذلك".

كما أضاف رابيو أنه يرى أن مبابي "أخ أكبر مثالي"، وذلك لأن أدريان يعتقد أن كيليان لديه قدرة رائعة على تغيير نبرة صوته.

وعن ذلك، اختتم: "بالإضافة إلى امتلاكه موهبة مجنونة، فهو مصدر إلهام، إذا كانت سوبرانو تبدو كالأب المثالي، مبابي هو الأخ الأكبر المثالي، الذي يرغب جميع الأطفال في امتلاكه".