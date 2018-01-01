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رابطة المحترفين تتضامن مع رابيو بعد قرار باريس بتجميده

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اللاعب الفرنسي يريد الرحيل إلى برشلونة بعد تعثر المفاوضات مع باريس سان جيرمان

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أبدت رابطة اللاعبين المحترفين تضامنها مع لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو، بعد قيام باريس سان جيرمان بتجميده هذا الأسبوع.

رابيو دخل في مفاوضات مع باريس من أجل تجديد عقده، والذي ينتهي في يونيو القادم، وسط حالة كبيرة من الجدل حول مستقبله.

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أنتيرو هينريكي المدير الرياضي للنادي الفرنسي، حذر اللاعب بعدم الظهور مع الفريق مرة أخرى، إلا بعد التوقيع على عقد جديد.

والدته ووكيلة أعماله السيدة فيرونيك رابيو خرجت في تصريحات صحفية، مؤكدة أن رابيو تلقى عرضاً من برشلونة الصيف الماضي.

وأكدت أن باريس رفض عرض النادي الإسباني، واتهمته بعدم احترام رغبة اللاعب في الرحيل.

وقالت رابطة اللاعبين المحترفين في بيانها:"رابيو لديه الحق في عدم التوقيع على عقد جديد".

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وأوضحت الرابطة فى بيانها أن رابيو له الحق فى النادى الذى يلعب له، وعلى النادى الباريسي التوقف فورًا عن ممارسة أي ضغوطات على اللاعب.

يُذكر أن أندية يوفنتوس، أرسنال ومانشستر سيتي جميعها مهتمة أيضاً بضم رابيو في يناير القادم.

 

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