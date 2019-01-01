كأس العالم للسيدات

رابيون: مقابلة ترامب؟ آسفة أنا مشغولة جدًا

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قائد منتخب أمريكا للسيدات ميجان رابيون تواصل حربها الكلامية ضد الرئيس دونالد ترامب

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

واصلت ميجان رابيون قائد منتخب أمريكا للسيدات حربها الكلامية ضد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب.

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وكانت رابيون قد توجت رفقة منتخب بلادها بكأس العالم للسيدات، كما حققت لقبي الهداف وأفضل لاعبة.

وحول ذلك، استبعدت رابيون نفسها من جديد ممن سيذهبوا لمقابلة الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقالت رابيون: "مقابلة ترامب؟ آسفة، فأنا مشغولة جدًا الآن، لدينا الكثير من الاحتفالات والأشياء الأخرى عقب تحقيق اللقب"

وأضافت: "أشعر بالسعادة الآن بين أبناء بلدي ونحن أبطال العالم، لا يمكن أن أفكر في أي شيء آخر وسط هذه الأجواء"

وكانت رابيون قد تزعمت مجموعة المحتجين على دونالد ترامب بعد رفضه لمذكرة الاحتجاج التي طالبن فيها بالمساواة في الأجور بينهم وبين منتخب الرجال.

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يذكر أن ترامب كان قد رد بخصوص ذلك الأمر بأن هذا يرجع لأسباب اقتصادية بحتة تتعلق بالأرباح التي تحققها اللعبة لا أكثر.

 

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