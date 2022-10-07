رابينو تهاجم الاتحاد الإسباني: من العبث والغباء استبعاد 15 من أفضل لاعباتك!

رابينو تواصل دعمها للاعبات

تحدثت ميجان رابينو قائدة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية للسيدات عن الصراع الحالي في كرة القدم النسائية في دولة إسبانيا، موجهة أسهم الإنتقاد إلى إدارة الاتحاد الإسباني.

منتخب الولايات المتحدة الأمريكية سيحل ضيفًا يوم الثلاثاء القادم على منتخب إسبانيا في لقاء ودي.

وتعيش الكرة الإسبانية أزمة كبرى، حيث رفضت 15 لاعبة دولية الانضمام إلى المنتخب مطالبات بإقالة المدير الفني خورخي فيلدا، بينما دافع الاتحاد الإسباني عن وجود المدرب.

ماذا قالت ميجان رابينو عن أزمة منتخب إسبانيا للسيدات؟

وقالت ميجان في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: "من الواضح أننا أظهرنا دعمنا للاعبين الإسبان بالمعلومات التي لدينا لكنني أعتقد أنه من المهم بالنسبة لنا أن نلعب، وأن نقدم أنفسنا".

وأضافت: "لا أحد يعتقد أنه عندما نلعب المباراة فإننا إلى جانب الاتحاد الإسباني، لا على الإطلاق نحن دائمًا مع اللاعبات بنسبة 100٪، إنه موقف صعب أشعر بالأسف حقًا لهؤلاء اللاعبات، وآمل أن يكون هناك نوع من الحوار، ويبدو أنه من العبث والغباء استبعاد 15 من أفضل لاعباتك".

يذكر أنه قبل بضعة أسابيع، دعمت رابينو اللاعبات من خلال توجيه طلب إلى الاتحاد الإسباني بالمطالبة بإقالة فيلدا، من خلال رسالة على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.