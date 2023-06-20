رابع الراحلين .. نجم الهلال إلى هذا الفريق رسميًا!

تحدد بشكل رسمي رابع الراحلين عن نادي الهلال خلال الميركاتو الصيفي الحالي

ودع نادي الهلال، نجمًا رابعًا في الصيف الحالي، ضمن خطة الإحلال والتجديد في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي القادم 2023-2024.

الهلال كان قد أعلن رحيل الثلاثي عبد الله عطيف، المنتقل إلى النادي الأهلي، بالإضافة إلى الأرجنتيني لوسيانو فييتو والنيجيري أوديون إيجالو، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وفي هذا السياق.. أعلن نادي الخليج عبر بيان رسمي، التوقيع مع النجم الشاب حمد العبدان، صانع ألعاب الزعيم الهلالي؛ لمدة موسم رياضي آخر.

وكتب النادي عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مـوسم جديد مع الدانة.. حمد العبدان خلجاوي".

العبدان البالغ من العمر 23 سنة، لعب في صفوف الخليج على سبيل الإعارة من الهلال، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023؛ حيث سجل هدفًا وحيدًا خلال 24 مباراة رسمية.

وكان من المقرر أن يعود اللاعب الشاب إلى الهلال، في الصيف الحالي، لحين حسم مستقبله من قِبل المدير الفني الجديد للفريق الأول؛ إلا أن اللاعب أصر على البقاء مع الخليج؛ حيث ظهر وهو يبكي بنهاية الموسم الرياضي الماضي، طالبًا تلبية رغبته.