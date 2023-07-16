رابطة دوري روشن تورط إدارة الهلال .. "فهد بن نافل يستفزنا بالملز!"

أولى الأزمات التي تواجه إدارة فهد بن نافل في الهلال بعد فوزه بالرئاسة من جديد

ورطت رابطة الدوري السعودي للمحترفين إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل أمام الجماهير بعد الكشف عن سبب إقامة غالبية مباريات الفريق في الموسم المقبل على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

الرابطة كشفت أمس السبت، عن جدول مباريات الموسم المقبل من دوري روشن، والتي تنطلق في 11 من أغسطس المقبل.

وأثار إقامة غالبية مباريات الزعيم على ملعب الملز غضب جماهيري كبير، في ظل سوء أرضية الملعب، وكذلك مدرجات الاستاد بشكل عام وصغر حجمه، ليطلق الجمهور وسم "هلاليين نرفض الملز يا وزيرنا".

وردًا على هذا الوسم، أصدرت رابطة دوري المحترفين بيانًا رسميًا، أوضحت خلاله أن اختيار الملز جاء بناءً على رغبة إدارة فهد بن نافل، التي فضلت لعب مبارياتها عليه مستثنية فقط المباريات الجماهيرية، والتي فضلت لها ملعب الملك فهد الدولي "الدرة".

هذا البيان سبب انقسامًا بين جماهير الهلال، إذ أن بعضها أكد أن إدارة ابن نافل مسيرة وليست مخيرة، في ظل رفض النصر السماح للزعيم بخوض أي مباراة على ملعب الأول بارك، وأن الخيارات منحصرة بين الملز والدرة.

فيما هاجمت فئة إدارة الهلال، إذ كتب أحدهم: إدارة ناعمة لا تقوى طلوع القمم"، وعلق آخر: "إدارة فاشلة لا تقدر الجمهور"، فيما وجه ثالث رسالة مباشرة لفهد بن نافل: "وربي إنك مستفز".

يذكر أن الهلال يفتتح مشواره في الموسم الجديد في 14 من أغسطس المقبل بمواجهة أبها، خارج أرضه، على أن يخوض المباراة الثانية في الملز أمام الفيحاء في 19 من الشهر نفسه.