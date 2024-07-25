"نواجه دولة بوليسية" .. رابطة المحترفين تحمي رودري وموراتا من تهديدات "اليويفا"

هتاف جبل طارق يضع ثنائي إسبانيا في مأزق

أعربت رابطة اللاعبين المحترفين برئاسة ديفيد أجانزو، عن رفضها لقرار الاتحاد الأوروبي "يويفا"، تجاه لاعبي المنتخب الإسباني، ألفارو موراتا ورودريجو هيرنانديز

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، قد أعلن نيته اتخاذ إجراءات تأديبية ضد موراتا ورودري، بسبب هتافاتهما "جبل طارق إسباني" خلال الاحتفال الرسمي بفوز بلادهما بلقب يورو 2024.

وأصدرت الرابطة بيانًا قالت خلاله: "إذا تمت معاقبة كلا اللاعبين بسبب أفعال خارج بيئة عملهما، فسنجد أنفسنا في مواجهة نوع من الدولة البوليسية غير اللائقة. تحتفظ الرابطة بحقها في اتخاذ التدابير التي تهدف إلى حماية كلا اللاعبين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "تدين الرابطة هذا القرار، حيث ترى أنه بمثابة اعتداء لا يطاق على حرية التعبير لاثنين من اللاعبين. وقعت الأحداث التي يحقق فيها الاتحاد الأوروبي خارج مكان العمل الذي يمارس فيه اللاعبان مهنتهما".

وتابع البيان: "لقد كان اللاعبان ببساطة يحتفلان مع معجبيهم بالنجاح الذي حققوه في اليوم السابق. ولم يتم هذا الاحتفال في أماكن عمل اللاعبين. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ليس مخولاً بمحاكمتهما خارج الملعب، ناهيك عن معاقبة، شخصين يعبران عن نفسيهما بحرية خارج مكان عملهما وخارج المنافسة".

وواصلت الرابطة: "هذا أمر تعسفي وغير عادل تمامًا، وهو اعتداء على حرية التعبير للاعبي كرة القدم وتطفل على حريتهم الشخصية. وإذا تمت معاقبة كلا اللاعبين، فسوف نواجه من الدولة البوليسية غير اللائقة التي قد تتعارض بشكل مباشر مع أحكام المادة 11 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي".

وختمت: "إذا تم تنفيذ هذا التهديد بفرض عقوبات من قبل اليويفا، فسوف تلجأ رابطة اللاعبين المحترفين إلى الاتحاد الأوروبي لطلب الحماية والمساعدة لألفارو موراتا ورودريجو هيرنانديز، بينما يحتفظ الاتحاد بالحق في اتخاذ تدابير أخرى تهدف إلى حماية حقوق وحريات هؤلاء العمال".