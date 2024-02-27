رابطة الليجا تهزم ريال مدريد في معركة جديدة بساحات القضاء

الملكي بإمكانه الاستئناف على الحكم

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، اليوم الثلاثاء، صدور حكم قضائي لصالحها، برفض الدعوى التي رفعها ناديا ريال مدريد وأتلتيك بلباو، من أجل تعطيل صفقة أبرمتها الرابطة بقيمة 1.9 مليار يورو لتمويل عشرات الأندية.

ونشرت "لاليجا" الحكم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، مؤكدة أن قضاة محكمة مدريد لم يجدوا أي شيء غير قانوني في الصفقة المعروفة إعلاميًا بـ"لا ليجا بووست" التي صوت فيها 38 ناديًا إسبانيًا للحصول على أموال مقابل تسليم حصة قدرها 8.2٪ لشركة "CVC كابيتال بارتنرز".

ورحبت رابطة الدوري الإسباني برئاسة خافيير تيباس،في بيان لها بقرار المحكمة، مشيرة إلى أن الصفقة سمحت لغالبية أنديتها بالقيام باستثمارات دون مساعدة الدولة، حيث أنفقت الأندية معظم مبلغ 1.9 مليار يورو، خاصة على تحسين الملاعب وخفض الديون والاستثمار في فرقها المحترفة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتضمنت الصفقة إنشاء شركة جديدة بمشاركة "CVC" للحصول على إيرادات من حقوق البث والرعاية للدوري الإسباني لمدة 50 عامًا، بعد أن تمت الموافقة عليه في أواخر عام 2021، وهو ما اعترضت عليه إدارة نادي ريال مدريد مع أتلتيك بلباو ورأت أنه يضر بمصالح الأندية في المستقبل.

كانت هذه أول اتفاقية استثمار من قبل شركة أسهم خاصة في دوري أوروبي كبير، لكن ريال مدريد وأتلتيك بيلباو قدما شكوى في يناير 2022، وقالا إن الصفقة ستسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه لقطاع كرة القدم الإسباني بأكمله وتنتهك قانون الرياضة الإسباني ولوائح الدوري الإسباني.

في سياق متصل، تؤكد تقارير صحفية، أن هذا الحكم غير نهائي وما زال بإمكان الأندية الاستئناف حكم المحكمة، ومواصلة الإجراءات القضائية.