رابطة الليجا تحدد موعد الجولتين 33 و34

تعرف على مواعيد مباريات الجولة الـ 33 والـ 34 من الدوري الإسباني

حددت رابطة الدوري الإسباني مواعيد الجولتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين من الليجا، وذلك بعد انتهاء منافسات الجولة 30.

وبنهاية الجولة الثلاثين انتزع ريال مدريد صدارة الترتيب بعد سقوط برشلونة في فخ التعادل أمام إشبيلية وفوز الفريق الملكي المثير للجدل على ريال سوسييداد.

وستقام الجولة 33 بين الثلاثاء 30 يونيو والخميس 2 يوليو، بينما ستقام منافسات الجولة الرابعة والثلاثين ما بين الجمعة 3 يوليو والأحد 5 يوليو.

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وفيما يخص المواعيد التفصيلية، فإن الثلاثاء 30 يونيو سيشهد مواجهة ليجانيس وإشبيلية ثم ريال مايوركا وسيلتا فيجو، ونهاية الليلة بقمة الجولة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد.

بينما سيشهد الأربعاء 1 يوليو مواجهات قوية كذلك، حيث سيبدأ بمواجهتي فالنسيا أمام أتلتيك بيلباو وألافيس أمام غرناطة، ثم بلد الوليد أمام ليفانتي وريال بيتيس أمام فياريال.

وفي الثاني من يونيو سيواجه إيبار أوساسونا وريال سوسييداد إسبانيول وريال مدريد خيتافي، وبذلك يسدل الستار على منافسات الجولة 33.

وستبدأ منافسات الجولة 34 الجمعة 3 يوليو بمواجهة وحيدة بين أتلتيكو مدريد وريال مايوركا، ثم تستكمل المنافسات السبت بين سيلتا فيجو وريال بيتيس وبين بلد الوليد وألافيس وبين غرناطة وفالنسيا.

ويوم الأحد يلعب أتلتيك بيلباو أمام ريال مدريد وإسبانيول أمام ليجانيس وأوساسونا أمام خيتافي وفياريال أمام برشلونة، وتختتم المنافسات مساء الإثنين 6 يوليو بمواجهتي ليفانتي وريال سوسييداد وإشبيلية أمام إيبار.

ما هي المباريات المتبقية لريال مدريد وبرشلونة، وهل يحسم فارق الأهداف لقب الدوري الإسباني؟

يذكر أنه بنهاية الجولة الرابعة والثلاثين ستتبقى 4 جولات فقط من أجل إسدال الستار على الموسم الحالي من الدوري الإسباني.