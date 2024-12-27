رابطة الليجا تنتصر .. حكم نهائي ينزل كالصاعقة على رأس برشلونة في قضية تسجيل داني أولمو

لابورتا سيلجأ إلى خطة بديلة في 4 أيام!

تلقى نادي برشلونة ضربة موجعة، بشأن مخططاته للموسم الجاري، بعد صدور قرار نهائي برفض الدعوى القضائية المقدمة من النادي الكتالوني لقيد الثنائي داني أولمو وباو فيكتور بشكل دائم في قائمة الفريق.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن المحكمة التجارية رقم 10 في برشلونة، رفضت اليوم الجمعة الدعوى القضائية التي رفعها برشلونة ضد رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، وفعلت الضوء الأحمر الذي يمنع تمديد تسجيل داني أولمو في قائمة الفريق لما بعد 31 ديسمبر الجاري.

وأشارت إلى أن القاضي قبل ادعاءات رابطة الدوري الإسباني، التي تزعم أن برشلونة لا يمتثل لقواعد اللعب المالي النظيف، وبالتالي لا يمكنه السماح لأولمو بالاستمرار في اللعب في المسابقات المحلية وبالتبعية في المسابقات القارية أيضًا.

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وأوضحت الصحيفة، أن إدارة برشلونة في مأزق صعب الآن، لأن لديها 4 أيام فقط من أجل تقديم الضمانات المالية الكافية إلى رابطة الدوري الإسباني من أجل تسجيل أولمو وباو فيكتور، وإن كان الأول هو الأهم لأنه يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده يسمح له بفسخ العقد مجانًا إذا لم يقم النادي بتسجيله بشكل دائم في فترة الانتقالات.

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن برشلونة لديه خطة بديلة في حال خسارة القضية، وهي أنه سيلجًا إلى بيع حق استخدام المقاعد الخاصة بكبار الشخصيات في ملعب كامب نو لمدة 20 عامًا، ليتوقع عائدات بقيمة 200 مليون يورو، مما يساعد في تسجيل عقود لاعبيه.

في نفس السياق، رحبت رابطة الليجا بقرار محكمة برشلونة، حيث أصدرت بيانًا قالت خلاله: "ترحب رابطة الليجا بحقيقة أنه استجابة لطلب التدابير الاحترازية من هذا النوع، لم يتم استثناء تطبيق أحد أحكام (المعيار لإعداد الميزانيات) الذي تم تطبيقه حتى الآن بنفس الطريقة على جميع الأندية".

وأضافت: "وضعت رابطة الليجا قواعد التوازن المالي التي تنفذ الصلاحيات الممنوحة لها (بموجب القانون). والغرض من السماح بالإنفاق الزائد هو ألا يؤدي الغياب الطويل الأمد إلى تقويض القدرة التنافسية للفريق، وليس أن يسمح الغياب الطويل الأمد بتسجيل لاعبين يتجاوزون الحد الأقصى برواتبهم، وهو ما ينوي نادي برشلونة القيام به".

يذكر أن برشلونة تعاقد مع أولمو، في الميركاتو الصيفي الماضي "2024"، قادمًا من نادي لايبزيج؛ لكن النادي الإسباني لم ينجح في تسجيله بالقائمة إلا عندما تعرض مدافعه أندرياس كريستنسن للإصابة، بسبب عدم وجود مساحة في هامش رواتب اللاعبين.

واستغل برشلونة هذه الثغرة لتسجيل أولمو "مؤقتًا" بدلًا من كريستنسن، وذلك حتى 31 ديسمبر الجاري، وإذا لم يوفر النادي مساحة في هامش الرواتب قبل الأول من يناير 2025؛ لن يتمكن اللاعب من المشاركة في أي مباراة مع الفريق لا محليًا ولا قاريًا، حتى نهاية الموسم الحالي.