رابطة اللاعبين بإيطاليا تؤكد استحالة عودة الدوري في أبريل

داميانو توماسي رئيس رابطة اللاعبين الإيطاليين المحترفين يؤكد أن عودة الدوري في أبريل غير واقعية.

أكد داميانو توماس رئيس رابطة اللاعبين الإيطاليين المحترفين أن عودة الدوري الإيطالي في شهر أبريل المقبل لن تكون واقعية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها توماسي وأوضح خلالها أن الوضع الصحي الحالي في إيطاليا لن يسمح بمثل ذلك الأمر قريبًا.

وقال توماسي: "في البيئة المحيطة بنا نحن نخطط أن نعود للمنافسات في الخامس من أبريل، لكن بكل وضوح ذلك سيكون مستحيلًا".

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وأضاف: "الأمل حاليًا هو في العودة للمباريات من جديد في مايو أو يونيو المقبل لو سارت الأمور على ما يرام، لكن هدفنا الأساسي الآن هو البقاء في المنازل".

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وأردف: "عندما نتحدث يبدو أننا فقط نهتم بصحة اللاعبين، لكن اليوم لدينا المئات في العناية المركزة وغيرهم تحت الحجر الصحي، الآن وضع كل لاعب مثل أي مواطن، على الجميع الالتزام حتى نمضي قدمًا".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن يورو 2020: "نأمل أن يتفهم الاتحاد الأوروبي ضرورة تأجيل البطولة، عليهم مساعدة الدوريات على أن تنتهي أولًا".

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي يجتمع الثلاثاء من أجل مناقشة تأجيل البطولة واستئناف الدوريات في الصيف حتى تنتهي بشكل طبيعي.