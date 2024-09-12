"رابطة الدوري السعودي تشعل الجدل" .. حقيقة قيد نيمار في قائمة الهلال المحلية

حلقة جديدة من مستقبل نيمار مع نادي الهلال..

"نيمار أم رينان لودي؟!".. الجميع يتساءل عن هوية الأجنبي الذي سيقوم نادي الهلال السعودي، بقيده في قائمة الفريق الأول لكرة القدم، حتى الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2025"، من بين هذا الثنائي البرازيلي.

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اللوائح تسمح بقيد 10 لاعبين أجانب، في قائمة كل فريق بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ بشرط أن يكون بينهم ثنائي تحت السن "مواليد 2003 أو أكثر".

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الهلال يضم 10 أجانب بالفعل حاليًا، من بينهم لاعب وحيد فقط "تحت السن"؛ وهُنا.. وجب على مجلس إدارة الزعيم، رفع اسم من محترفيه التسعة الآخرين، من قائمته المحلية.

ونظرًا لعدم اتضاح الرؤية - حتى الآن -، بشأن موعد عودة الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور إلى الملاعب، عقب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"؛ تضاربت الأنباء بشأن المفاضلة بين تسجيله في قائمة الزعيم الهلالي، هو أو مواطنه الظهير الأيسر رينان لودي.

وتعرض نيمار لإصابة "الرباط الصليبي"، في شهر أكتوبر من عام 2023، خلال مباراة البرازيل والأوروجواي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى كأس العالم 2026؛ حيث تضاربت الأنباء بشأن جاهزيته خلال الأيام القليلة القادمة، أو تأخر ذلك حتى شهر نوفمبر 2024.

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جدل كبير بشأن قيد نيمار في قائمة الهلال من عدمه

وفي ظل كل هذا الجدل.. أعلنت صحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الخميس، قيد نيمار دا سيلفا جونيور، في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "المحلية"، بشكل رسمي.

الصحيفة كشفت عن أن اسم الساحر البرازيلي البالغ من العمر 32 سنة، ظهر في الموقع الرسمي للرابطة السعودية المحترفة، مساء اليوم الخميس؛ وهو ما يؤكد تسجيله في القائمة، وإمكانية مشاركته مع الفريق الأول محليًا، فور عودته من الإصابة.

لكن.. بالعودة إلى الموقع الرسمي لرابطة الدوري السعودي، اتضح أن أسماء الأجانب الـ10 "المرتبطين بعقود مع الزعيم الهلالي"، بمن فيهم لودي، مسجلين في القائمة.

ومن ناحيته.. أعاد الإعلامي الرياضي سيف السيف، المقرب من البيت الهلالي، مساء اليوم الخميس، تغريدة قديمة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، يكشف فيها الموقف النهائي لنيمار مع الهلال.

السيف وفي هذه التغريدة التي أعاد نشرها؛ يؤكد على أن نيمار جونيور سيستمر مقيدًا في قائمة نادي الهلال بـ"شكل طبيعي"؛ ولكنه لن يستطيع المشاركة محليًا مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة "يناير 2025".

وبالتالي.. سيلعب لودي مع الهلال في المباريات المحلية، حتى شهر يناير من العام القادم؛ على أن يرحل بعدها عن الفريق الأول، ويحل بدلًا منه الساحر نيمار.