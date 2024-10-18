"فسروه بشكل خاطئ" .. رابطة الدوري السعودي توضح القصد من حديث إيمينالو الذي أغضب جماهير الهلال!

ماذا يقصد؟

وجهت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، توضيحًا بشأن تصريحات النيجيري مايكل إيمينالو، الرئيس التنفيذي لكرة القدم في الدوري، والتي أثارت ضجة كبرى خلال الساعات الماضية، بسبب الحديث بشأن "التنافسية" مع الهلال.

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وسادت حالة من الجدل، بسبب ترجمة حديث لإيمينالو، عبر بودكاست "أوبي وان"، بأنه يتمنى أن يواجه الهلال بعض التحديات من أجل رفع مستوى التنافسية في دوري روشن السعودي، وأن النصر مع ستيفانو بيولي، والاتحاد مع لوران بلان، قادران على التنافس، ردًا على أفضلية الهلال وسيطرته على البطولات في المملكة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت الرابطة، إن حديث إيمينالو تم تفسيره بطريقة غير صحيح، وأن النيجيري كان يطمح فقط للوصول إلى أعلى المستويات التنافسية في الدوري السعودي، بأن يتنافس أكبر عدد من الفرق على البطولة، وهو الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على المردود الفني للدوري وقوته، وسيرفع من قيمته السوقية العالمية.

وأجمع عدد من النقاد على عدم توفيق إيمينالو، بشأن تصريحه حول التنافسية، وهو الأمر الذي وصفه الناقد محمد الدهش، بأن أي إشكالية يتعرض لها الهلال، ستجعل الجميع يعودون لهذا التصريح.

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وحافظ الهلال، بطل الثلاثية السعودية، على العلامة الكاملة في دوري روشن، بعد اكتساح الفيحاء بثلاثية نظيفة، في مباراة الجولة السابعة، ليتزعم صدارة جدول المسابقة، برصيد 21 نقطة، كما استهل الأزرق الموسم، متوجًا بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، فضلًا عن صدارة مجموعة أندية الغرب في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتأهل إلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.