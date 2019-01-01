رابطة الدوري السعودي تضع شروطًا خاصة لمستخدمي الألعاب النارية

البدء في تقنين استخدام الألعاب النارية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تحاول رابطة الدوري السعودي للمحترفين اتخاذ خطوات متقدمة في ضمان سلامة الجماهير، الحاضرة لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

الجهات المسؤولة بالمملكة تعمل على تذليل العقبات أمام الجماهير بشتى الطرق، سعيًا لزيادة الحضور في المباريات، والتي كان آخرها تكليف عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة، لمديري مكاتب الهيئة في المحافظات بحل أي مشكلة تواجه الجماهير خلال الموسم الجاري مع تقدير تقارير عقب كل مباراة. (طالع التفاصيل)

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن رابطة دوري المحترفين ألزمت الأندية باشتراطات معينة لاستخدام الألعاب النارية في المدرجات خلال الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن الاشتراطات تتضمن التدريب المسبق لأفراد روابط المشجعين المسؤولين عن حمل الألعاب النارية ومراقبة استخدامها والتعرف على مصدرها.

وأكدت مصادر "الرياضية" أن الرابطة تعمل على تقنين استخدام هذه الألعاب داخل الملاعب، حفاظًا على سلامة المشجعين.

يذكر أن أندية دوري المحترفين بدأت بالموسم الجاري تولي مسؤولية تنظيم مبارياتها والإشراف عليها.