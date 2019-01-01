رابطة الدوري الإيطالي ترد على اتهامات روما

الحرب تستمر عبر تويتر..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قامت رابطة الدوري الإيطالي بالرد اليوم على نادي روما، بعد حديث الأخير عن تقاعس الرابطة في مواجهة العنصرية.

وكان روما قد كتب عبر تويتر:"هل أنتم حقاً جادون بشأن مواجهة العنصرية في الكرة الإيطالية"؟

وأضاف:"هذا وقت انعدام التسامح ضد تلك الظاهرة".

على الناحية الأخرى وجهت الرابطة اتهاماً للنادي بالنفاق، حيث جاء نص الرد كالتالي:"نحن جميعاً في نفس الجانب، نحن نبني فريق الدوري الإيطالي ضد العنصرية".

وأوضح:"ننتظر بكل القلق اسم سفيركم منذ 3 أسابيع"!

وكان روما قد عاقب أحد مشجعيه بالإيقاف مدى الحياة عقب إهانته للمدافع جوان جيسوس بشكل عنصري كمبادرة منه، وهو ما دفعه لاتهام الرابطة بهذا التقاعس، قبل أن توضح الأخيرة أن روما لم يرسل سفيره بعد.