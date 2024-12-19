رابطة الدوريات الأوروبية ترفض رسميًا مشروع "السوبرليج الجديد!"

تطور جديد في الملف الأكثر سخونة على الصعيد الأوروبي الكروي

تطرقت الرابطة الرسمية للدوريات الأوروبية إلى الإعلان الذي صدر مؤخرًا عن شركة "A22" التي اضطلعت بمهام تنفيذ مشروع دوري السوبر ليج الأوروبي، قبل أن تتحول تسميته إلى "Unify League" بمشاركة 96 فريقًا.

وأكدت الرابطة عبر موقعها الرسمي، التزامها بالهيكل الحالي لكرة القدم الاحترافية والذي بموجبه تتأهل الأندية إلى مسابقات الأندية الأوروبية من خلال الدوريات المحلية السنوية، وأن التحديثات الجديدة الخاصة بمشروع الشركة المذكورة تم دون أي تنسيق مع الرابطة.

وقال البيان: "إن نموذج المنافسة في البطولة المنظمة بواسطة A22، والذي لم يتم طلبه من أحد ولا تثبيت إقامته، من شأنه أن يزيد من عدد المباريات في تقويم مزدحم بالفعل".

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وأردف البيان: "وقد أوضح المشجعون وأصحاب الشأن في جميع مناحي اللعبة باستمرار أن أي محاولة من جانب المسابقات الدولية للأندية القائمة أو الجديدة لتوسيع تقويماتها على حساب المسابقات المحلية سيتم رفضها".. مردفًا: "إن تقليص عدد الأندية المحلية في مسابقات الدوري لإيجاد مساحة أكبر للمباريات الدولية لن يكون خيارًا أبدًا لرابطة الدوريات الأوروبية وأعضائها".

وطلبت الرابطة إلى جانب الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (FIFPRO) من المفوضية الأوروبية التأكد من عدم اتخاذ أي قرار بشأن تغيير تقويم المباريات الدولية دون موافقة رسمية من الدوريات المحلية وروابط اللاعبين المحترفين والاتحادات المحلية.