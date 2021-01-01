الكشف عن "قيمة شراء" رائد الغامدي في عقد إعارته للنصر

مهاجم الرائد يلعب معارًا مع النصر

أثار أداء رائد الغامدي الجيد جدًا مع النصر مؤخرًا الحديث عن انضمامه نهائيًا للفريق، وقد كشفت مصادر صحفية عن الثمن الذي سيستوجب على النادي دفعه حال أراد شراءه من الرائد.

المهاجم السعودي ارتدى القميص الأصفر بداية الموسم الجاري معارًا من الرائد، ورغم أرقامه الضعيفة، حيث لعب 15 مباراة سجل خلالها هدفًا وصنع آخر، إلا أن أداءه تحسن كثيرًا مؤخرًا وخاصة تحت قيادة المدرب ألين هورفات الذي بات يعتمد عليه بدلًا من الهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله.

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المدرب الكرواتي الذي خلف روي فيتوريا في تدريب النصر أبدى إعجابه بالغامدي ورغبته في استمراره مع النادي المواسم القادمة، مطالبًا الإدارة بتفعيل بند شرائه نهائيًا والموجود في عقد استعارته من الرائد.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن قيمة البند الخاص بتحويل عقد الإعارة إلى بيع نهائي في عقد الغامدي تبلغ 5 ملايين ريال سعودي، وأن تلك الصفقة ليست مرتبطة بانتقال عبد الفتاح آدم مهاجم النصر للرائد.

آدم كان قد انضم للرائد بالإعارة بداية الموسم الجاري لكنه تعرض مؤخرًا لقطع في الرباط الصليبي أنهى موسمه مع الفريق، وقد أعاقت الإصابات كذلك مسيرته مع الأصفر حين انضم له صيف 2019 قادمًا من التعاون.

وأوضحت الرياضية أن الإدارة النصراوية لم تتحدث بعد مع نظيرتها في الرائد حول تفعيل بند الشراء النهائي للغامدي.