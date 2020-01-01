راؤول: لا أعرف شيئًا عن رينيير

لا تسألوني عنه!

ادّعى راؤول جونزاليز، المدير الفني لريال مدريد كاستيا، أنه لا يعرف شيئًا عن الصفقة المتوقعة للملكي بضم رينيير جيسوس، لاعب فلامنجو البرازيلي.

وكانت تقارير قد أكدت على أن ريال مدريد قد أنهى ضم رينيير بالفعل نظير 35 مليون يورو، مع وجود تفكير من الإدارة في أن يبقى في فلامنجو حتى نهاية الموسم.

مصادر جول كشفت أن الناديين قد أتما الاتفاق على الصفقة، وفي حال أن فطنت إدارة فلورنتينو بيريز إلى انضمام صاحب الـ17 عامًا الفوري لمدريد، فإنه سيُرسل لنهاية الموسم إلى الكاستيا.

بدوره، أجاب راؤول عن الأمر بقوله "لا يمكنني أن أخبرك بأي شيء لأنني ببساطة لا أعرف شيئًا.".

وأتم "عليك أن تسأل النادي أو أشخاص آخرين حول الأمر، لم يتحدث معي أحد بخصوص هذه القضية حتى الآن.".

رينيير كان من ضمن الكتيبة الأساسية للمدرب جورجي جيسوس وتحديدًا في الدوري البرازيلي، والذي توِّج به بالفعل فلامنجو، كما شارك ولكن بصورة أقل في الفوز بكوبا ليبارتادوريس وفضية كأس العالم للأندية.

وسجّل اللاعب الذي سيكمل عامه الثامن عشر في 19 يناير الحالي، 6 أهداف خلال 14 مباراة في الموسم المنقضي، ويتواجد حاليًا مع منتخب البرازيل الأولمبي ومن المؤكد إصابته في أولمبياد طوكيو والتي سيُدافع السيليساو فيها عن ذهبيتهم.