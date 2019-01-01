رئيس وزراء إيطاليا: هدم سان سيرو فضيحة وإنتر سيفوز في الديربي

إنتر وميلان نحو بناء ملعب جديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

هاجم ماتيو سالفيني، رئيس وزراء إيطاليا، مخططات ميلان وإنتر لهدم ملعب "جيوسيبي مياتسا" والشهير بسان سيرو وبناء ملعب جديد.

ويتفاوض قطبا ميلانو مع بلدية المدينة من أجل التوصل لاتفاق لهدم الملعب الحالي، والتوجه لبناء ملعب جديد يزيد من إيرادات الفريقين.

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وقال سالفيني لمراسلين: "هدم سان سيرو فضيحة ليست فقط رياضية، ولكن تاريخية، هذا صرح تاريخي وتراث يجب الحفاظ عليه".

وأضاف: "هدم جزء من التاريخ من أجل مصالح اقتصادية أمر لا يعجبني، جلست مع رئيس ميلان وسمعت شرحه للأمر".

وواصل سالفيني: "أتفهم حاجة ميلانو لملعب جديد، ولكن سأفعل المستحيل ليتم بناء هذا الملعب دون هدم سان سيرو والحفاظ عليه".

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وحول توقعاته للديربي، قال سالفيني الذي يشجع ميلان: "سأكون حاضراً بالملعب مع نجلي، توقعاتي؟ سيفوز إنتر".

ويُلعب ديربي ميلانو بين قطبي المدينة مساء السبت ضمن الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.