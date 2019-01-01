رئيس نادي روما: بيليجريني وزانيولو هما رجلا المرحلة

بالوتا رئيس نادي روما يواصل الثناء على بيليجريني وزانيولو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أثنى جيمس بالوتا رئيس نادي روما على نجمي الفريق لورينزو بيليجريني و نيكولو زانيولو، حيث وصفهما برجلي المرحلة وقادة الفريق.

وكان روما قد حقق انتصارًا هامًا مساء أمس الثلاثاء على ضيفه روما بهدفين لهدف واحد، في مباراة الذهاب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وسجل زانيولو هدفي اللقاء، فيما صنع بيليجريني أحدهما وقدم مباراة كبيرة، وكانا أبرز لاعبين في الفريق الإيطالي ليلة الثلاثاء.

وبخصوص ذلك، قال جيمس بالوتا رئيس نادي روما إن زانيولو وبيليجريني هما رجلا المرحلة المقبلة بالنسبة للفريق ومشروعه المستقبلي.

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(🎥: IG/amsterdamcasuals) pic.twitter.com/3AncW8BKVw

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ فبراير ٢٠١٩

وأضاف بالوتا: "لدينا مجوعة من العناصر الشابة، ولكن زانيولو وبيليجريني قدما ما هو أكبر بكثير من المنتظر منهما، لذا فهم يستحقان أن يتم التعويل عليهم في التحديات المقبلة"

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يذكر أن نيكولو زانيولو أصبح حديث الكل في إيطاليا في الفترة الأخيرة بعد الأداء الرائع الذي قدمه مع فريق العاصمة الإيطالية رغم صغر سنه.