رئيس ليفانتي: سنشكو برشلونة حتى لو فزنا ببطاقة التأهل

هل يلقى برشلونة مصير ريال مدريد؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد رئيس نادي ليفانتي الإسباني، كيكو كاتلان، أنه سيتقدم بشكوى رسمية، ضد برشلونة بسبب مشاركة لاعب موقوف في كأس ملك إسبانيا.

وأشرك برشلونة، لاعبه الشاب، تشومي، والذي أكدت موندو ديبورتيفو الإسبانية أنه موقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء مع فريق برشلونة بي في الدرجة الثانية.

وخسر برشلونة ذهاباً بهدفين مقابل هدف، ويلتقي الآن في ملعب كامب نو، بلقاء الإياب، وحسب عدة تقارير فأن شكوى ليفانتي قد تكون غير مقبولة لمرور أكثر من 48 ساعة على المباراة.

رئيس ليفانتي تحدث للصحفيين، قبل بدء لقاء الإياب مؤكدًا مطلبته بحق ناديه: "أنه ليس موقفًا سهلاً، نحن نريد أن نحقق الفوز في أرضية الملعب، وأيً كان ما سيحدث، سنذهب لشكوى برشلونة غدًا، سواء تأهل الفرق أم لم يتأهل".

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وتابع: "سيكون هناك ملف للاتحاد الإسباني لشرح ما حدث، سوف نذهب ولدينا الحقائق حتى ولم تكن لنا الأفضلية، الإدارة القانونية، تعمل على صياغة البيان الذي سنرسله غدًا".

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وكان الأمر قد حدث مع ريال مدريد عام 2015، عندما شارك الروسي دينيس تشيرشيف، أمام قادش وكان قد تعرض للطرد في النسخة السابقة من كأس الملك بقميص فياريال، ليتعرض ريال مدريد للاستبعاد من المسابقة بسبب خطأ إداري.