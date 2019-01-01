رئيس لايبزيج يحدد الأندية المتنافسة معهم على ضم هالاند

ويؤكد صعوبة التعاقد معه..

كشف أوليفر مينتسلاف، الرئيس التنفيذي لريد بول لايبزيج، عن الأندية التي تُنافس فريقه في سبيل الحصول على خدمات إيرلينج هالاند، لاعب ريد بول سالزبورج، خلال الآونة المقبلة.

وبرز هالاند كواحد من أفضل المهاجمين الواعدين في العالم، حيث سجل 16 هدفًا خلال 14 مباراة بالدوري النمساوي، إلى جانب تسجيله 6 أهداف خلال مشاركة فريقه بدوري أبطال أوروبا.

العديد من الأندية كانت مهتمة بالحصول على خدمات الدولي النرويجي في الشتاء، وكان أبرزها لايبزيج، الذي أكد رئيسه على أن جلسة قد تمت بين النادي واللاعب من أجل إقناعه بالانضمام إلى متصدر البوندسليجا في الشتاء.

مينتسلاف في تصريحات للصحافة قال "نعم لقد التقينا به، إننا مهتمون باللاعب اهتمامًا كبيرًا بالفعل. لقد استمع إلينا، ومنطقيًا كان منفتحًا للغاية على هذه الخطوة، إنه يريد أن يرحل في الصيف على أقصى تقدير.".

كما أضاف "الأمر ليس بالسهل، مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند ويوفنتوس يتنافسون معنا، وهناك عدد من الأندية الأخرى أيضًا لديهم الاهتمام به.".

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"بالطبع لدى نادينا حد معين، وقد قمت بتسمية الأندية التي تنافسنا عليه، قد تكون هناك مناطق تتعلق بسقف الرواتب لا يمكننا أن ندخل فيها، رسوم الصفقة بمقدورنا أن ندفعها، ولكن الأمر لا يتعلق فقط بالقيمة."

وأتم "لا يمكنني أن أقول أننا نستطيع أن نفعل كل شيء، للأسف هذا غير حقيقي، لسوء الحظ لا يمكننا ذلك، وإلا فلكان هالاند لدينا بالفعل.".

يذكر أن الصحافة الإيطالية أكدت أن هالاند قاب قوسين أو أدنى من الانضمام لليوفي بسبب وكيله مينو رايولا صاحب العلاقة المميزة مع عائلة أنيلي، بينما أصرت الصحف الإنجليزية أنه على مقربة من الوصول إلى الأولد ترافورد بُناء على توصية من المدرب أولي جونار سولشاير.