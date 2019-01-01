رئيس كالياري: عرض إنتر لضم باريلا غير كافي حتى الآن

لمح لاهتمام بعض الأندية الأخرى بضم اللاعب هذا الصيف

كشف توماسو جويليني رئيس نادي كالياري الإيطالي، أن عرض نظيره إنتر من أجل التعاقد مع نيكولو باريلا ليس كافياً.

العديد من التكهنات أثيرت حول مستقبل باريلا هذا الصيف، حيث يبدو وأنه على أعتاب الرحيل عن كالياري.

تشيلسي يتراجع ويطالب ساري بالبقاء

بعض التقارير أكدت أن عرض إنتر وصل إلى 35 مليون يورو، مع إضافة لاعب آخر من النيراتزوري في صفقة تبادلية.

رئيس كالياري علق على هذا العرض:"هناك اهتماماً كبيراً من بعض الأندية الأوروبية، دعونا ننتظر ونرى من منهم يمكنه إرضاء النادي واللاعب".

أتلتيكو مدريد ينتظر جريزمان للتعاقد مع جواو فيليكس

وأضاف:"إنتر يريدون ضمه وقاموا بتقديم عرض رسمي ندرسه حتى الآن، ولكنه لا يبدو كافياً، سنرى لو انضم لنادي يلعب في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي".

يذكر أن ميلان هو الآخر يرغب في التعاقد مع باريلا، حيث عرض 35 مليون يورو، بالإضافة لبعض المتغيرات المستقبلية.