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رئيس فيورنتينا يُذكر ميلان وجماهيره بمفاوضات العام الماضي

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تحدث رئيس نادي فيورنتينا روكو كومسيو بشكل ودي، قبل المباراة المرتقبة التي ستجمع فريقه بمضيفه العريق ميلان على ملعب "سان سيرو" لحساب الجولة السادسة للدوري الإيطالي.

وقال رجل الأعمال الإيطالي في حديثه مع شبكة (سكاي سبورتس) الإيطالية "قبل عام، كنت قريبًا جدًا أن الاستحواذ على أسهم ميلان، لكن الآن أنا مع فيورنتينا، وسعيد للغاية لأنني اشتريت هذا النادي".

والمعروف أن كومسيو كان قبل قوسين أو أدنى من شراء نسبة كبيرة من أسهم الروسونيري العام الماضي، إلا أن المستثمر الصيني قرر الانسحاب فجأة، قبل أن تتخلف مجموعة "يونج هونج لي" على سداد القروض، ما مكن بنك إليوت على الاستحواذ على النادي منذ ذلك الحين".

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في الوقت ذاته، سُئل هل تحدث مع مالك ميلان في تلك الفترة "لا لم أتحدث مع بول سينجر، لكني أعرف ابنه، إنهم عائلة أمريكية، بينما أنا إيطالي ووُلدت في إيطاليا، وهذا فرق كبير، لكن من الرائع رؤية أشخاص قادمين من أمريكا لإدارة أحد أجمل أندية إيطاليا".

ويخوض الفيولا مواجهة الليلة وهو في المرتبة الـ17 في جدول ترتيب أندية الكالتشيو برصيد خمس نقاط في أول خمس مباريات، بفارق نقطة واحدة عن مضيفه الذي يحتل المركز الخامس قبل انتهاء الجولة.

 

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