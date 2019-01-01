رئيس فيفا يُبارك للشارقة فوزه بلقب دوري الخليج العربي

الشارقة حقق اللقب الغائب عنه منذ 1996

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

هنأ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم نادي الشارقة بفوزه بلقب دوري الخليج العربي الإماراتي، ذلك عبر رسالة وجهها للنادي.

وحقق الشارقة اللقب الغائب عن خزائنه منذ 23 عامًا، وهو الأول له في عصر الاحتراف في كرة القدم الإماراتية.

وأفادت صحيفة العين الرياضية أن إنفانتينو وجه رسالة إلى مروان بن غليطة رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، والذي أرسلها بدوره إلى مجلس إدارة الشارقة.

وجاء في تلك الرسالة حسبما نقلت الصحيفة "يسرني أن يتوج نادي الشارقة بلقب دوري الخليج العربي، ومن دواعي سروري أن أهنئ النادي على أول لقب لهم منذ عام 1996، وهذا بلا شك نتيجة للجهد والعمل الجاد، ويمكن لجميع المعنيين أن يفخروا بهذا الإنجاز العظيم".

”سأكون ممتنًا لو تفضلتم بتوجيه التهاني للاعبين والمدرب والإدارة والجهاز الفني والطبي بالكامل، وكذلك الجماهير، أشجعهم على مواصلة العمل بعزم ورغبة".

"بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الدولي، أغتنم هذه الفرصة لأشكر فريق الشارقة واتحادكم على مساعدتكم في نشر الرسالة الإيجابية لكرة القدم وتعزيز ممارسة هذه اللعبة الجميلة التي توحدنا جميعًا".

يُذكر أن الشارقة تفوق في صراع اللقب على شباب الأهلي الذي حل وصيفًا، فيما جاء الجزيرة ثالثًا والعين رابعًا.