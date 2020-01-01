رئيس سوسيداد عن أوديجارد: ريال مدريد نبيل يفي بعهوده

العودة محتملة ولكن؟

أعرب جوكين أبيريباي، رئيس ريال سوسيداد، عن أمله في استمرار نجمه مارتن أوديجارد داخل ناديه حتى نهاية إعارته بالموسم المقبل، ناعتًا ريال مدريد بالنادي "النبيل" القابل للتفاوض والحوار.

تأتي تصريحات أبيريباي في ظل المستوى المميز الذي يُقدمه أوديجارد هذا الموسم والذي جعل البعض يؤكد رغبة إدارة فلورنتينو بيريز في قطع إعارته وإعادته مبكرًا في الصيف المقبل.

صاحب الـ21 عامًا كان من المشاركين البارزين في إقصاء سوسيداد للريال من بطولة كأس ملك إسبانيا بالفوز على الملكي في السانتياجو برنابيو بأربعة أهداف لثلاثة، في مباراة افتتح هو أهدافها بالدقيقة 22 من الشوط الأول.

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أبيريباي في تصريحات للصحافة قال "أعتقد أننا نتحدث عن نادٍ نبيل ولاعب لديه أهداف وأشياء واضحة للغاية. أعتقد أننا سوف نمضي قدمًا في اتفاقنا الحالي كما هو.".

وأضاف "اللاعب من ريال مدريد وإذا طلبوا الحديث حول الأمر فسوف نجلس على الطاولة ونستمع لبعضنا البعض.".

وأتم "في النهاية، ما أتمناه أن يستمر اللاعب معنا لمدة عامين كما كان الاتفاق.".

يذكر أن الدولي النرويجي شارك هذا الموسم في 23 مباراة أحرز خلالهم 6 أهداف وصنع 4 آخرين بمختلف البطولات.

