رئيس سموحة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي مع حسام حسن

كان النادي الأهلي قد تعاقد مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية

ماجد جزر فيسبوك تويتر

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة المصري عن حقيقة وجود مفاوضات بين إدارة ناديه والنادي الأهلي بشأن اللاعب حسام حسن من أجل الانتقال إلى صفوف الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت بعض التقارير قد تحدثت عن وجود رغبة لدى النادي الأهلي في دعم الخط الأمامي للفريق بمهاجم محلي أو أجنبي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

عامر غرد حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "لا يوجد اي عرض من الأهلي لشراء حسام حسن برغم قوة العلاقة بين سموحة والأهلي وعلاقة الود والاحترام التي تربطني بالكابتن محمود الخطيب".

وكان النادي الأهلي قد تعاقد مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حتى الآن، وكان أخرهم محمد مجدي أفشة، محمود متولي، وأليو ديانج، وقبلهم حافظ على بقاء رمضان صبحي.

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يُذكر أن نادي الأهلي يمتلك تعاون كبير في الصفقات بينه وبين نادي سموحة، كان أخرها في الميركاتو الشتوي الماضي، حينما تعاقد حامل لقب الدوري مع المدافع ياسر إبراهيم.