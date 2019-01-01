رئيس سرقسطة يعلن انضمام نجم فريقه لريال مدريد

كريستيان لابيرتا رئيس ريال سرقسطة يؤكد انضمام اللاعب ألبيرتو سورو من صفوف فريقه لريال مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن كريستيان لابيرتا رئيس نادي ريال سرقسطة أن لاعبه ألبيرتو سورو في طريقه للانضمام لصفوف فريق ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكر لابيرتا في تصريحات صحفية، حيث أكد أن الاتفاق مع النادي العاصمي قد تم بالفعل ولا يتبقى سوى توقيع العقود.

وقال لابيرتا: "كرئيس للنادي يجب علي أن أعلن مثل تلك الأمور، أريد أن أعلن أن سورو سينضم لصفوف ريال مدريد خلال الساعات القليلة المقبلة".

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وأضاف: "كل شيء انتهى بالفعل ولا يتبقى سوى التوقيع على عقود الاتفاق الذي توصلنا له مع ريال مدريد والذي سينتقل بموجبه اللاعب".

ومن المقرر أن تكلف الصفقة ريال مدريد حوالي ٥ مليون يورو بشكل إجمالي منهم ٢ ونصف مليون يورو ثابتين والبقية متغيرات.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد شارك في ٢٩ مباراة مع فريق شباب ريال سرقسطة بالدوري الإسباني، كما خاض لقائين بكأس الملك رفقة الفريق الأول في الموسم الماضي.

— CAF - عربي (@caf_online_AR) ١٩ يوليو ٢٠١٩