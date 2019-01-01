رئيس سانتوس سعيد بأنباء انتقال نيمار لريال مدريد

خوزيه كارلوس بيريز رئيس نادي سانتوس البرازيلي سعيد بالأنباء المنتشرة حول انتقال نيمار من باريس سان جيرمان لصفوف ريال مدريد.

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أعرب خوزيه كارلوس بيريز رئيس نادي سانتوس البرازيلي عن سعادته الغامرة بالأنباء المنتشرة في الفترة الماضية عن اهتمام ريال مدريد بلاعبه السابق نيمار دا سيلفا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيريز لصالح صحيفة "جلوبو سبورت" وأكد خلالها أن فكرة انتقال نيمار دومًا ما تكون نبأ سعيد بالنسبة لهم.

انتقال نيمار إلى ريال مدريد ؟



الظاهرة رونالدو يتحدث عن ذلك من منظوره الشخصي 🗣️👇 pic.twitter.com/g0gFbqtkZp — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ مايو ٢٠١٩

وقال بيريز: "لقد قرأت تقريرًا في صحيفة ماركا يقول أن نيمار على الأغلب سينضم لصفوف ريال مدريد، مثل تلك الأنباء تكون عظيمة بالنسبة لنا".

وأضاف: "لدينا شرطًا في عقد نيمار أننا نحصل على 4% من أي انتقال له، لأنه تواجد معنا من قبل، ذلك سيكون عظيمًا بالنسبة لنا، أنا أرحب بأي أموال تدخل للنادي".

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وحصل نادي سانتوس بحسب ما أكد رئيسه على حوالي 9 مليون يورو من صفقة انتقال نيمار من صفوف برشلونة لباريس سان جيرمان، والتي كلفت الأخير 222 مليون يورو.

جدير بالذكر أن نيمار بالفعل كان قد ارتبط اسمه بشكل متكرر في العامين الأخيرين بنادي ريال مدريد الإسباني، خاصة عقب رحيله عن برشلونة في صيف 2017.