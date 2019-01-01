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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

رئيس سانتوس سعيد بأنباء انتقال نيمار لريال مدريد

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Getty/Goal
خوزيه كارلوس بيريز رئيس نادي سانتوس البرازيلي سعيد بالأنباء المنتشرة حول انتقال نيمار من باريس سان جيرمان لصفوف ريال مدريد.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعرب خوزيه كارلوس بيريز رئيس نادي سانتوس البرازيلي عن سعادته الغامرة بالأنباء المنتشرة في الفترة الماضية عن اهتمام ريال مدريد بلاعبه السابق نيمار دا سيلفا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها بيريز لصالح صحيفة "جلوبو سبورت" وأكد خلالها أن فكرة انتقال نيمار دومًا ما تكون نبأ سعيد بالنسبة لهم.

وقال بيريز: "لقد قرأت تقريرًا في صحيفة ماركا يقول أن نيمار على الأغلب سينضم لصفوف ريال مدريد، مثل تلك الأنباء تكون عظيمة بالنسبة لنا".

وأضاف: "لدينا شرطًا في عقد نيمار أننا نحصل على 4% من أي انتقال له، لأنه تواجد معنا من قبل، ذلك سيكون عظيمًا بالنسبة لنا، أنا أرحب بأي أموال تدخل للنادي".

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وحصل نادي سانتوس بحسب ما أكد رئيسه على حوالي 9 مليون يورو من صفقة انتقال نيمار من صفوف برشلونة لباريس سان جيرمان، والتي كلفت الأخير 222 مليون يورو.

جدير بالذكر أن نيمار بالفعل كان قد ارتبط اسمه بشكل متكرر في العامين الأخيرين بنادي ريال مدريد الإسباني، خاصة عقب رحيله عن برشلونة في صيف 2017.

 

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