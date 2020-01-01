رئيس ريال مدريد السابق في حالة خطيرة بسبب كورونا

كورونا يواصل ضربه كبار الشخصيات الرياضية

انضم لورينزو سانز رئيس نادي ريال مدريد السابق، لقائمة الرياضيين المصابين بفيروس كورونا التاجي، الذي اجتاح العالم بأكمله في الأسابيع الأخيرة.

دانييلي روجاني مدافع يوفنتوس وزميله بليز ماتويدي وميكيل أرتيتا مدافع أرسنال وكالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي، والآن ينضم لهم سانز صاحب الـ76 سنة.

تقارير صحفية أكدت أن رئيس ريال السابق يواجه توقعات خطيرة، بعد دخوله المستشفى منذ عدة أيام لمعاناته من الحمى، حيث ألمح الأطباء أنه مصاب بكورونا بنسبة 99%.

المزيد من الفرق

ويخضى سانز في الفترة الحالية لعناية مركزه لمتابعة حالته، حيث يطمح الطاقم الطبي لعبور هذه الأزمة بنجاح رغم خطورة الوضع الذي يمر به.

كوارث كورونا لا تنتهي .. نجوم سيتوقف تطورهم بسبب الفيروس المميت

لمحاربة ملل التوقف.. أفضل الأفلام عن كرة القدم في التاريخ

وكان لورينزو سانز قد ترأس ريال مدريد في الفترة بين 1995 إلى 2000، عندما خلفه الرئيس الحالي فلورينتينو بيريز، حيث نجح الفريق تحت قيادته في الحصول على لقب دوري الأبطال السابع والثامن.

وكان أيضاً هو المهندس الرئيسي لتشكيل الفريق الأسطوري الذي حصد اللقب الأوروبي بعد غياب 32 سنة، بضم لاعبين كبار مثل روبرتو كارلو وريدوندو وسيدورف وسوكر.