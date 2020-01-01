رئيس ريال مدريد السابق: حزين لما وصل إليه بيل

رامون كالديرون رئيس ريال مدريد السابق يتحسر على حال جاريث بيل وما وصل إليه مع زيدان

أكد رامون كالديرون الرئيس السابق لنادي ريال مدريد أنه يشعر بالأسف بسبب ما وصل إليه نجم الفريق الويلزي جاريث بيل في الآونة الأخيرة.

وكان بيل قد استبعد من تشكيل مباراة مانشستر سيتي الأخيرة بطلب منه وظهر يمارس الجولف يوم المباراة في العاصمة الإسبانية مدربد.

وبعد أن وصلت العلاقة إلى نهايتها بينها وبين مدربه زين الدين زيدان، يبدو أن الموسم الحالي سيكون الأخير له مع الفريق الملكي.

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وحول ذلك، قال رامون كالديرون الرئيس السابق لنادي ريال مدريد إن ما وصل إليه بيل مؤسف بالفعل، كونه أحد أفضل اللاعبين في أووروبا.

وأضاف: "بيل لديه إمكانيات مميزة ويلعب كرة قدم جيدة وهذا هو المؤسف في حالته، حين تنظر إلى لاعب بهذه الإمكانيات في هذا الوضع فإنك تشعر بالحزن.

وتابع: "زين الدين زيدان لا يثق فيه، وطالما زيدان مستمر يبدو أن بيل لن يحصل على المزيد من الفرص في ظل الوضع الحالي الذي وصلا إليه"

وأردف: "زيدان قدم موسمًا رائعًا، وقبل بداية العام الحالي أكد أن الهدف بالنسبة له هو التتويج بلقب الليجا وفعل ذلك بالفعل، هذا يعني أنه سيستمر، وطالما سيستمر زيزو فلا مكان لبيل"

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يذكر أن جاريث بيل قد انضم إلى ريال مدريد صيف العام 2013 كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم في هذا الوقت، وقياسًا بحجم التوقعات، لم يقدم النجم الويلزي المنتظر منه في مواسمه السبعة.