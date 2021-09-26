رئيس دورتموند عن بيع هالاند: هراء!

رئيس بوروسيا دورتموند يعلق على مستقبل هالاند مع الفريق.

أكد هانز يواخيم فاتسكه المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني أن الفريق لن يكون مجبرًا على بيع النرويجي إيرلينج هالاند في الصيف المقبل.

فاتسكه تحدث عن الشائعات الأخيرة حول الوضع المالي للنادي بأنها "هراء"، مؤكدًا أن ناديه قادر على الاحتفاظ بخدمات هالاند.

ويُنظر إلى هالاند على أنه أكثر المهاجمين الشباب إثارة للاهتمام في جيله، بعد أن أثبت قدرته على تقديم أفضل ما لديه على جميع المستويات، منذ انضمامه إلى بوروسيا دورتموند قادمًا من ريد بول سالزبورج مقابل 20 مليون يورو في يناير 2020.

ويجذب أداء هالاند انتباه أكبر الأندية في أوروبا، لكن فاتسكه أصر على أن رحيل اللاعب عن بوروسيا دورتموند في صيف 2022 ليس أمرًا مفروغًا منه.

ماذا فاتسكه عن قدرات بوروسيا دورتموند المالية؟

وأشارت تقارير إلى أن بوروسيا دورتموند سيحتاج إلى بيع هالاند بعد إدراج النادي في البورصة أو المخاطرة بعدم القدرة على الدفع للمستثمرين.

لكن هانز يواخيم فاتسكه يصر على أنه وبقية أعضاء مجلس الإدارة سيكون لهم الكلمة الأخيرة في مستقبل هالاند.

وقال فاتسكه في تصريحات قناة "سبورت 1" الألمانية: "لم يتقرر بعد ما إذا كان سيغادر هالاند حقًا في الصيف".

وأضاف: "سمعت أحدهم يقول: عليهم بيع هالاند لأنهم مدرجون في البورصة، هذا هراء محض، يتم اتخاذ قرار بيع أي لاعب في الفريق من قبل مجلس الإدارة فقط".

ما هي قيمة هالاند الحالية؟

تشير عديد التقارير إلى أن عقد هالاند مع بوروسيا دورتموند يتضمن بندًا يتيح له الرحيل في الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو.

وارتبط هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، لكن فاتسكه لديه ثقة كاملة في أن مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي سيقدم له أفضل مشورة ممكنة بشأن الخطوة التالية في مسيرته.

وقال فاتسكه: "الكرة في ملعب هالاند، نتعاون بشكل جيد مع رايولا لأنه يستطيع تقييم الأمور بشكل جيد".

وأضاف: "أعرف ما الذي يجعله غير مستقر على رأي، ليس من الصواب تصديق أن رايولا يبحث فقط عن المال، حيث دائمًا يفكر في الأفضل لهالاند".

ماذا قال فاتسكه عن سانشو؟

فاتسكه ناقش أيضًا انتقال جادون سانشو من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية، حيث كشف أن اللاعب كان يريد الحصول على مزيد من التقدير على الساحة الدولية.

وقال فاتسكه: "أحد أسباب رحيل سانشو هو عدم انضمامه إلى منتخب إنجلترا".

واختتم المدير التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند تصريحاته بقوله: "أنا أحب سانشو، الدموع تملأ عيني حين أشاهده يلعب".

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