رئيس جريميو البرازيلي يكشف حقيقة التفاوض مع جوليانو النصر

عقد النجم البرازيلي مع النصر يمتد حتى صيف عام 2021

كشف روميلدو بولزان جونيور، رئيس نادي جريميو البرازيلي، حقيقة التفاوض مع اللاعي جوليانو دي باولا لاعب نادي النصر السعودي الحالي.

تقارير صحفية قالت أن اللاعب البرازيلي دخل ضمن حسابات نادي جريميو من أجل التعاقد معه خلال الفترة المُقبلة.

وحسم رئيس النادي البرازيلي هذه التقارير مؤكدًا أنه معجب جدًا بأداء جوليانو مع النصر، ولكن التعاقد مع اللاعب صعب؛ نظرًا لارتفاع قيمته المالية، والذي وصفه بأنه بعيد جدًا عن أحلام النادي البرازيلي.

ويمتلك جوليانو تجربة سابقة مع نادي جريميو، حيث كان قد ارتدى قميص الفريق في الفترة من 2014 إلى 2016، قبل أن يرحل لخوض تجربة جديدة.

في الإطار نفسه، كشف وكيل أعمال اللاعب البرازيلي خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، بعد تداول أنباء عن وجود اهتمام به من بعض الأندية.

وأكد وكيل جوليانو على التزام اللاعب بعقده مع النصر وأنه لا يريد الرحيل عن صفوف الأصفر العاصمي خلال موسمه الجاري.

فيتوريا يُحدد شرطه لإدارة النصر من أجل تجديد عقده

الجدير بالذكر أن عقد النجم البرازيلي مع النصر يمتد حتى صيف عام 2021، كما يوجد شرط جزائي قيمته 10 ملايين يورو.