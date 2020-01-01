رئيس بريشيا يعلن نهاية الدوري الإيطالي

إيطاليا تكافح كورونا

أعلن رئيس بريشيا ماسيمو سيلينو نهاية الدوري الإيطالي وصعوبة استكمال الموسم الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا والأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد بالوقت الراهن.

وتمر إيطاليا بأزمة وصفها رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي بأنها الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية في ظل تصاعد أعداد المصابين والوفيات رغم العزل التام للبلاد.

وقال سيلينو مع "كوريري": "عن أي استكمال للدوري نتكلم، وأي دوري هذا الذي يمكن أن ينتهي، أنا تفكيري منصب على العام المقبل، فقط هذا، لا أقول هذا لأن فريق الأخير بالترتيب، ولكن هناك من فقد عمله وأحبائه الأيام الماضية".

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وأضاف: "إذا كان لوتيتو (رئيس لاتسيو) يريد الدوري والكأس يمكنه أن يحصل عليهما، ولو أراد ذلك سيحدث، يؤمن أنه يملك فريقاً لا يقهر، أتركوه مع أفكاره، الرواتب؟ يجب تقليص الثُلث من الجميع، حتى حقوق البث".

وواصل الرئيس: "هناك ما هو أهم الآن بكثير، لا يجب أن نفكر كيف سنبدأ ولكن كيف سنعيش، لو سيكون هناك حديث عن الكرة فيجب أن يكون عن الموسم القادم، هذا هو الواقع، ماذا ستخبر جماهير لومبارديا التي يموت أحبائها بالمشافي".

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وسجلت إيطاليا السبت قرابة 600 حالة وفاة جديدة، الرقم الأعلى حتى الآن، ليزداد الغموض حول مدى إمكانية استكمال المنافسات الرياضية في المستقبل القريب.

وأعلن نابولي عن استئناف التدريبات الخاصة بفرقه الكروية بداية من الإثنين المقبل، القرار الذي أثار استهجاناً كبيراً في الوسط الرياضي.