رئيس برشلونة: ميسي هو أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم

برشلونة كلها خلفه..

عبّر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، عن فخره وفخر ناديه بحصول ليونيل ميسي على الكرة الذهبية، واعتبر أن الليو هو اللاعب الأعظم على الإطلاق في تاريخ كرة القدم.

ميسي تُوِّج بالكرة الذهبية السادسة له في مسيرته ليتخطى بذلك خصمه وغريمه اللدود كريستيانو رونالدو، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتحصل فيها الأسطورة الأرجنتينية على لقب الكرة الذهبية منذ انفصال الفيفا وفرانس فوتبول في 2016.

البرغوث الأرجنتيني حقق هذه الجائزة بعد الأداء الفردي المميز الذي قدمه رفقة برشلونة في الموسم الماضي، إذ كان السبب الرئيسي في الفوز بالدوري الإسباني والكأس، ولم يعكر صفو موسمه التاريخي سوى الخروج من دوري أبطال أوروبا بالريمونتادا الشهيرة على يد ليفربول.

بارتوميو تحدث للصحافة بعد إعلان تتويج ميسي وقال "إنه أفضل لاعب على الإطلاق في تاريخ كرة القدم، الأمر واضح للجميع ولنا في برشلونة.".

تتويج ميسي أتى على حساب فيرجيل فان دايك، لاعب ليفربول، وغريمه كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس، لتكون الجائزة الفردية الثانية له هذا العام بعد جائزة الأفضل والتي تُمنح من الفيفا في آخر 3 سنوات.

لكن الليو خرج للصحافة وقال أنه يشعر وأن وقت اعتزاله مزاولة كرة القدم قد اقترب، وأنه شعور حزين حقًا ولكنه عاد وأكد أنه يُريد أن يستمتع بما هو باقٍ له في مسيرته في عالم الساحرة المستديرة.

لكن الأمر بالنسبة لبارتوميو مختلف، إذ يؤمن رئيس البرسا بأن أسطورته الحية لا يزال قادرًا على العطاء، حيث قال "آمل ألا تكون هذه هي آخر كرة ذهبية له، إنه لا يزال شابًا، يمكنه أن يلعب سنوات كثيرة أخرى معنا.".

الجدير بالذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي في عام 2021، وكان صاحب الـ33 عامًا قد أعلن أنه منفتح للتجديد رغبة منه في أن يُنهي مسيرته داخل الكامب نو.