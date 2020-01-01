رئيس برشلونة السابق يؤكد من جديد سرقة ريال مدريد لفيجو

رغم مرور 20 عامًا.. جاسبارت يصر أن ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز سرق لويس فيجو من برشلونة

يصر خوان جاسبارت الرئيس السابق لنادي برشلونة على أن ما حدث من ريال مدريد قبل 20 عامًا للتعاقد مع لويس فيجو شيئًا لا ينتمي للقانون.

وكان لويس فيجو قد انتقل في صفقة مثيرة للجدل من برشلونة إلى ريال مدريد في موسم الانتقالات الصيفية من العام 2000، مما أثار الكثير من الجدل كون النجم البرتغالي نجم الفريق الكتالوني الأول وقتها.

جاسبارت كان هو الشخص الذي فرض عليه التعامل مع أصعب جزء من المسألة، والذي أثر على برشلونة بشكل مباشر، الفريق الذي تعرض للهجوم من خلال عملية لم يتوقعها أحد.

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وقال النجم البرتغالي السابق فوتري: "فيجو؟ عندما أخبرني جاسبارت بما يحدث، أخبرته أن هذا كان خارج الإطار القانوني، وأنه كان قضية تم كسبها في المحاكم لم تكن مجرد صفقة انتقال"

ومن جهته، قال خوان جاسبارت الرئيس السابق لنادي برشلونة إن ما حدث كان ضد القانون وأنه سعى قدر إمكانه للحفاظ على خدمات فيجو من تخطيط بيريز.

ووعد فلورنتينو بيريز جماهير ريال مدريد بالتعاقد مع لويس فيجو في حال وصل إلى كرسي رئاسة ريال مدريد، وفي حال فشل في ذلك فإنه سيدفع لهم ثمن تذاكر الموسم كاملًا.

وأضاف: "انتهيت من انتخابي رئيسًا ووجدت ذلك يحدث أمامي، لا يمكن أن يكون ذلك حقيقيًا، مخالف للمنطق، ليس هذا هو الوقت ولا المكان المناسب لذلك"

وتابع: " على الرغم من كل شيء، الحيلة الأخيرة للبقاء في برشلونة كانت من خلال تفاوض على عقد جديد، زيادة ملحوظة في الراتب، لكنه أراد ضمانًا"

وأردف: "رغم كل ذلك أمتلك علاقة جيدة مع فلورنتينو بيريز، أحد أفضل أصدقائي في عالم كرة القدم كان ميندوزا، الأمور لم تكن شخصية على الإطلاق"

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يذكر أن لويس فيجو أصبح خائنًا ومكروهًا بالنسبة لجماهير برشلونة، حيث ألقيت عليه رأس خنزير في أولى مبارياته في كامب نو عقب انتقاله للفريق الملكي.