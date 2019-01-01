رئيس بايرن يكشف اهتمام النادي بضم ساني
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كشف أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ عن اهتمام ناديه بضم ليروي ساني جناح مانشستر سيتي.
يأتي ذلك في إطار سعي البافاري لتعويض ثنائيته الشهيرة آريين روبن وفرانك ريبيري، الذان غادرا صفوف الفريق بنهاية الموسم.
وقال هونيس:"نحن نتعامل مع اللاعب، وبالفعل شاهدت عدة مرات كم هو جيد".
وأضاف:"هذا لاعب يمكنه أن يأخذنا لمستوى أعلى على الفور على صعيد تحسين الفريق".
يذكر أن ساني يرتبط بالرحيل عن سيتي بعد تقليص دوره هذا الموسم، ليبدأ 30 مباراة من أصل 47 مشاركة في جميع المسابقات.