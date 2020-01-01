رئيس بايرن ميونخ يكشف عن مستقبل فليك مع الفريق

المدير الفني الحالي قد يستمر مع بايرن بعقد طويل الأمد في حالة واحدة

ألمح هربت هاينر، رئيس نادي بايرن ميونخ إلى احتمالية استمرار هاينز فليك المدير الفني للفريق، وتوقيع عقد طويل الأمد معه.

وتولى فليك مسؤولية تدريب بايرن ميونخ، عقب رحيل نيكو كوفاتش في نوفمبر الماضي، وأعلنت الإدارة من قبل استمراره حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن جانبه قال رئيس النادي اليوم في تصريحات صحفية: "نريد أن نلعب كرة قدم جميلة كما هو الحال الآن مع فليك".

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وواصل: "إذا استمر فليك بتحقيق نتائج مثل تلك، فلن يكون هناك بديل له، المباراة الماضية المنافس لم يتجاوز نصف ملعبه في الشوط الثاني".

وتمكن الفريق البافاري من التغلب على ماينز بثلاثة أهداف لهدف، يوم السبت الماضي في إطار مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الألماني.

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وأتم هاينر تصريحاته قائلاً: "لقد منحنا الثقة لفليك حتى نهاية الموسم، أعتقد أنه يقوم بعمل ممتاز وأنا أقول ذلك ليس لأننا حققنا انتصارات في الفترة الأخيرة، ولكن بسبب الطريقة التي نلعب بها".

وبعد الفوز الأخير لبايرن، عاد إلى صدارة الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، وبفارق نقطة عن لايبزيج صاحب المركز الثاني.