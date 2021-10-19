رئيس الهلال السابق يُسكت الجميع ويُوقف الجدل حول "الدوسري"

رد صارم وواضح

أثار بعض الصحفيين المحسوبين على نادي النصر الجدل حول مشاركة سالم الدوسري في مباراة الهلال وبرسبوليس ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد غيابه عن مباراتي المنتخب السعودي أمام اليابان والصين في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.

الدوسري يُعد من أفضل نجوم الدوري السعودي والمنتخب الوطني خلال السنوات الأخيرة، ورغم غيابه إلا أن الأخضر نجح في هزيمة اليابان 1-0 والصين 3-2 واعتلاء صدارة التصفيات مستفيدًا من خسارة أستراليا أمام اليابان.

ما قصة الجدل المثار حول سالم الدوسري؟

الجناح السعودي غاب عن مباراتي الأخضر للإصابة، وقد تألق أمام الفريق الإيراني وأحرز الهدف الأول بتسديدة رائعة وهو الذي فتح الباب لانتصار الهلال الكبير والسهل، وهو ما دفع البعض لاتهامه بالهروب من تمثيل المنتخب الوطني ليستعد جيدًا لمباراة آسيا.

الصحفي محمد الدويش طالب خلال حسابه الرسمي على تويتر إدارة الهلال بإصدار بيان تُزيل به اللبس وتُوضح حقيقة ما حدث، بقوله "كثر الحديث عن إصابة سالم الدوسري قبل المنتخب وعودته السريعة مع ناديه، ومع ذلك لا حس ولا بيان".

الرد على تلك التغريدة لم يكن من المسؤولين الحاليين للهلال، بل من عبد الرحمن بن مساعد رئيس النادي السابق، والذي جاء واضحًا وصارمًا ولم يترك أي مجال للنقاش.

ماذا قال رئيس الهلال السابق لإيقاف الجدل حول الدوسري؟

بن مساعد أوضح خلال رده بالتواريخ موعد إصابة الدوسري وموعد عودته للملاعب، وأشار إلى أن غيابه عن الهلال كلف الفريق خسارة 4 نقاط في الدوري السعودي.

إذ كتب عبر المنصة الزرقاء مرفقًا تغريدته بصور تؤكد حديثه "سالم أصيب أمام الاتفاق في الدوري يوم 18 سبتمبر وصدر في بيان من النادي عبر تويتر تفاصيل إصابته، وكذلك أوضح البيان أن تأهيله يحتاج من 3-4 أسابيع".

تابع "غاب اللاعب عن مباراتين، مع الشباب يوم 23 سبتمبر والحزم 30 سبتمبر (أضاع الهلال فيها 4 نقاط)، وقد عاد يوم 16 أكتوبر أمام بيروزي بعد 4 أسابيع من إصابته".

سالم أصيب أمام الإتفاق في الدوري يوم 18 سبتمبر وصدر في بيان من النادي عبر تويتر تفاصيل اصابته وكذلك وضح أن تأهيله يحتاج من 3 الى 4 أسابيع وغاب اللاعب عن مباراتين: مع الشباب 23 سبتمبر الحزم 30 سبتمبر (أضاع الهلال فيها 4 نقاط)

وعاد يوم 16 أكتوبر أمام بيروزي بعد 4 أسابيع من اصابته https://t.co/s7vRAH0tzh pic.twitter.com/T8E9ZVlPaE — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز🇸🇦 (@abdulrahman) October 19, 2021

يُشار إلى أن الدوسري يستعد مع الهلال حاليًا لمواجهة النصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا مساء اليوم على ملعب مرسول بارك في الرياض.

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