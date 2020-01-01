رئيس النصر يفاجئ جماهير ناديه قبل مواجهة السد

السويكت يرصد 15 ألف تذكرة لجماهير النصر.

رصد صفوان السويكت، رئيس نادي النصر السعودي، تذاكر مجانية لجماهير ناديه، قبل مواجهة السد القطري، في الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات، ببطولة دوري أبطال آسيا.

النصر يستضيف السد القطري مساء غدٍ الثلاثاء بالجولة الأولى، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بالبطولة القارية، على ملعب الملك فهد الدولي، بالعاصمة السعودية الرياض.

السويكت نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة لجماهير نادي النصر، جاء نصها:

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"جمهورنا الوفي، روح العالمي لا تكتمل إلا بكم، ولذا في مستهل مشوارنا الآسيوي نهديكم 15 ألف تذكرة، توزع في المتجر الرسمي، وعند ملعب الملز، ونسأل الله التوفيق والتمام".

النصر يقع في المجموعة الرابعة، والتي تضم العين الإماراتي وسبهان أصفهان الإيراني، والسد القطري، في واحدة من أقوى مجموعات دوري أبطال آسيا.

وكان النصر قد ودع بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الماضي من ربع النهائي، على يد السد القطري، بعد الفوز ذهابًا بهدفين مقابل هدف، والخسارة إيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف.