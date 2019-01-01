رئيس النصر يُحذر اللاعبين من التهاون لحسم الدوري

رئيس النصر حذر لاعبيه من التفريط والتهاون في المواجهتين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أجتمع سعود آل سويلم رئيس نادي النصر السعودي الحالي بالمدير الفني ولاعبي الفريق لتشجعيهم على بذل أقصى جُهد خلال الفترة المقبلة.

التقارير أشارت إلى أن لاعبي العالمي قدموا اعتذارهم لرئيس النادي سعود آل سويلم ولمدرب الفريق روي فيتوريا إثر هبوط مستوى الفريق بشكل كبير في الفترة الأخيرة وتلقيه هزيمتين متتاليتين من الاتحاد بالدوري والكأس.

النصر تنتظر مواجهتين مصريتين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يواجه فريقي الحزم والباطن.

فيديو تحفيزي من حساب الاتحاد للاعبي الفريق قبل نهائي #كاس_خادم_الحرمين_الشريفين 🙏pic.twitter.com/DQEn3zi2o8 — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 1, 2019

وأكدت التقارير أن رئيس النصر حذر لاعبيه من التفريط والتهاون في المواجهتين المقبلين أمام الحزم والباطن.

فوز العالمي في المواجهتين المقبلتين يضمن له الحصول على لقب الدوري المحلي، حيث يتربع على صدارة الترتيب برصيد 64 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف الهلال.