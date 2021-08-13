رئيس النصر: كل صفقاتنا الجديدة "انتقال حر" إلا واحدة

تصريحات قوية من مسلي آل معمر

أبدى مسلي آل معمر رئيس نادي النصر استعداده لتقديم كافة التفاصيل والأرقام الخاصة بميزانية النادي لأي جهة مسؤولة، مؤكدًا أن أبواب النادي مفتوحة للجميع.

النصر نجح في تسديد كافة التزاماته المالية والحصول على شهادة الكفاءة المالية مما مكنه من قيد لاعبيه الجدد في قائمته المحلية لموسم 2021-2022، وقد خاض بهم مواجهة ضمك في أولى جولات الدوري السعودي وحقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-1.

النصر لم ينجح فقط في تسديد الـ136 مليون ريال المطلوبة منه للحصول على شهادة الكفاءة المالية، بل كذلك دعم صفوف الفريق بثلاثة لاعبين أجانب كبار هم أندرسون تاليسكا وفينسنت أبو بكر وراميرو فونيس موري، مما فتح الباب حول الحديث عن مصادر دخل النادي وداعميه.

آل معمر أكد خلال تصريحات تلفزية عقب الفوز على ضمك أن الإدارة نجحت في إيجاد التوازن السليم بين تسديد الالتزامات المالية ودعم صفوف الفريق، مؤكدًا دور الأمير خالد بن فهد في دعم النادي ماليًا.

وأضاف "جميع اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النصر أتوا بصفقات انتقال حر، سواء تاليسكا أو أبو بكر، لاعب واحد فقط دفعنا لناديه وهو فونيس موري".

"نجحنا في إيجاد التوازن بين التزامات النادي المالية والصفقات الجديدة وتوزيع الدعم المالي المخصص للنادي عليهما، ولا يُخفى على أحد دور الأمير خالد بن فهد في دعم النادي بالصفقات".

#النصر يغلق ملف الالتزامات العالقة

و يستخـرج شهادة الكفاءة المالية 💪 pic.twitter.com/thTOvVZmfd — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 13, 2021

أتم "الإدارة نشرت كافة الأرقام، ولدينا استعداد لنشر كافة التفاصيل والأرقام الخاصة بالميزانية ومصادر الدعم، وأبواب النادي مفتوحة لأي شخص لديه شك في مصادر دخل النادي، ليأتي مع جهة رسمية وسنُطلعه على كل شيء".

يُشار إلى أن أندية الشباب والأهلي والاتحاد لم تنجح في الحصول على شهادة الكفاءة المالية بعد، وقد لعبت مباراتها الأولى في الدوري السعودي دون لاعبيها الجدد.