"شرط القضية" رجح الكفة .. النصر يقترب من حسم رئيسه الجديد رغم احتدام المنافسة

من سيتولى رئاسة النصر؟

يُعلن نادي النصر خلال الساعات القليلة المقبلة، عن اسم رئيسه الجديد، الذي سيأتي خلفًا لإبراهيم الهيدب الذي استقال من منصبه في أغسطس الماضي.

وكان المهيدب قد أعلن استقالته من رئاسة النصر، اعترضًا منه على عدم حصوله على الصلاحيات اللازمة للإدارة، مع منحها للإيطالي جويدو فينجا الرئيس التنفيذي للنادي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أنه سيتم الكشف عن اسم الرئيس الجديد اليوم الجمعة، خلال اجتماع سيضم أعضاء مجلس إدارة المؤسسة غير الربحية للنادي.

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ويشهد منصب رئيس النصر منافسة محتدمة بين الثنائي زياد وهبي وعبد الله الماجد عضوي مجلس الإدارة، على وجود ميل أكثر إلى وهبي داخل مجلس الإدارة.

وفسرت الصحيفة أن سبب ميل الإدارة لوهبي هو الماجد اشترط تسوية قضية رفعها ضد النادي في وقت سابق، من أجل تنفيذ تعهده بتقديم دعم مادي كبير للعالمي، فيما زياد الوهبي سيقدم دعمًا ماليًا يصل إلى 25 مليون ريال سعودي.